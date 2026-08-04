Дептранс изменит работу поездов МЦД-3 8 и 9 августа

Департамент транспорта Москвы объявил об изменении режима работы поездов на МЦД-3 8 и 9 августа. В связи с подготовкой к строительству высокоскоростной линии, последние поезда ''Иволга'' отправятся в 23:02, а интервалы увеличатся на ряде направлений.
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