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Царьград

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Дептранс изменит работу поездов МЦД-3 8 и 9 августа

Дептранс изменит работу поездов МЦД-3 8 и 9 августа

Департамент транспорта Москвы объявил об изменении режима работы поездов на МЦД-3 8 и 9 августа. В связи с подготовкой к строительству высокоскоростной линии, последние поезда ''Иволга'' отправятся в 23:02, а интервалы увеличатся на ряде направлений.

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