Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Клинт Иствуд и другие звезды XX века в объективе Эрла Лифа

Фотограф Эрл Лиф начал снимать звезд далеко не сразу. Он работал ковбоем, моряком, разведчиком, бухгалтером, курсантом Армии Спасения и не только, а в конце 1930-х освещал и снимал китайско-японскую войну.
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