Житель Новосибирскогй области нанёс женщине больше сотни ударов ножом

Её мужа он перед этим избил, но пострадавшего спасли медики.В Новосибирской области передано в суд дело 54-летнего жителя Оби, которого обвиняют в жестоком убийстве и побоях, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Её мужа он перед этим избил, но пострадавшего спасли медики.В Новосибирской области передано в суд дело 54-летнего жителя Оби, которого обвиняют в жестоком убийстве и побоях, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
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