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Житель Новосибирскогй области нанёс женщине больше сотни ударов ножом

Житель Новосибирскогй области нанёс женщине больше сотни ударов ножом

Её мужа он перед этим избил, но пострадавшего спасли медики.В Новосибирской области передано в суд дело 54-летнего жителя Оби, которого обвиняют в жестоком убийстве и побоях, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

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