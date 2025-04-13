СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Правильно, говорите? И когда отмазывал чеченских бандюков, поливая грязью Бастрыкина и Колокольцева, он тоже поступал...Меркачева назвала...
  • В С
    Да нет, перевод - житель америки или англии (белый)В чём принципиаль...
  • В С
    Совесть по английски - conscience. Не уподобляйтесь малограмотным пЕндосам.В чём принципиаль...

Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России

Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России

Последний оплот украинского сопротивления - это спорт. Именно там атлеты с территории Незалежной пытаются самоутверждаться и всячески показывать неуважение по отношению к россиянам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Витковский
... никто не должен быть забыт- обязательно запомнить этим мразям и после ПОБЕДЫ  этих мразей поместить в стойло свинарника, пожизненно запретив заниматься спортом, кара должна быть жесточайшей.Подобное бандерью прощать нельзя, . Безнаказанность приводит ко вседозволенности.
Ответить
16 час.
ВВ
Владимир Витковский
... так с бандерьем брезгливо в одном зале находиться,а вот опоросителей этой пакости после ПОБЕДЫ надо найти и наказать!!!
Ответить
16 час.
И
Иринушка
Да таким хохляшкам я бы руку жать побрезговала....
Ответить
13 час.
наверх