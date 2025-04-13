Последний оплот украинского сопротивления - это спорт. Именно там атлеты с территории Незалежной пытаются самоутверждаться и всячески показывать неуважение по отношению к россиянам.
Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России
Комментарии
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Владимир Витковский
... никто не должен быть забыт- обязательно запомнить этим мразям и после ПОБЕДЫ этих мразей поместить в стойло свинарника, пожизненно запретив заниматься спортом, кара должна быть жесточайшей.Подобное бандерью прощать нельзя, . Безнаказанность приводит ко вседозволенности.
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16 час.
ВВ
Владимир Витковский
... так с бандерьем брезгливо в одном зале находиться,а вот опоросителей этой пакости после ПОБЕДЫ надо найти и наказать!!!
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16 час.
И
Иринушка
Да таким хохляшкам я бы руку жать побрезговала....
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13 час.
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