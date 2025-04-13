Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России

Владимир Витковский ... никто не должен быть забыт- обязательно запомнить этим мразям и после ПОБЕДЫ этих мразей поместить в стойло свинарника, пожизненно запретив заниматься спортом, кара должна быть жесточайшей.Подобное бандерью прощать нельзя, . Безнаказанность приводит ко вседозволенности.

ВВ Владимир Витковский ... так с бандерьем брезгливо в одном зале находиться,а вот опоросителей этой пакости после ПОБЕДЫ надо найти и наказать!!!