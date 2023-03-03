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Надаль по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс впервые с 2005-го выпадет из топ-10

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль, который сейчас занимает восьмое место в рейтинге ATP, выпадет из топ-10 по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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