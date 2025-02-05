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Эксперты оценили шансы «Металлурга» остановить лидирующий на Востоке «Трактор»

Эксперты оценили шансы «Металлурга» остановить лидирующий на Востоке «Трактор»

«Трактор» лидирует на Востоке и уверенно катит в плей-офф, сможет ли «Металлург» хоть как-то помешать челябинцам?«Трактор» лидирует на Востоке и уверенно катит в плей-офф, сможет ли «Металлург» хоть как-то помешать челябинцам? Эксперты Лиги ставок оценили шансы команд в этой игре.

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