Эксперты оценили шансы «Металлурга» остановить лидирующий на Востоке «Трактор»

«Трактор» лидирует на Востоке и уверенно катит в плей-офф, сможет ли «Металлург» хоть как-то помешать челябинцам?«Трактор» лидирует на Востоке и уверенно катит в плей-офф, сможет ли «Металлург» хоть как-то помешать челябинцам? Эксперты Лиги ставок оценили шансы команд в этой игре.