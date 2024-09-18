Расстрел в Wildberries стал третьей громкой разборкой в центре Москвы

Сегодняшний громкий расстрел в бизнес центре «Романов двор», где во время штурма офиса Wildberries два человека были убиты, еще пять ранены, очень напоминает по сценарию как минимум два аналогичных случая.
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