Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин.
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