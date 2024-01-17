Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин.