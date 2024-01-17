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Русская весна

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Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин.

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Комментарии
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Ф
Фил
Как будто этот, вечно обкуренный долбоеб, сам принимает решения. Шестерка пиндосовская.
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11 час.

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