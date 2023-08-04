Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Контрольные матчи. «Спартак» сыграет с «Витязем», «Салават» против «Нефтехимика», «Ак Барс» в гостях у «Нефтяника»

Контрольные матчи «Спартак» – «Витязь» – 14:00 «Салават Юлаев» – «Нефтехимик» – 15:00 «Нефтяник» – «Ак Барс» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх