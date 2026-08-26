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Названа причина смерти 14-летнего сына главного тренера БК "Химки"

Названа причина смерти 14-летнего сына главного тренера БК "Химки"

Трагическая новость потрясла российское баскетбольное сообщество: на тренировке скоропостижно скончался 14-летний баскетболист Арон Семернинов, сын главного тренера подмосковного клуба «Химки» Романа Семернинова .

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