В Госдуме предложили защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО

Во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о всесторонней поддержке участников спецоперации и их семей, в Госдуму внесен законопроект, запрещающий увольнять женщин, которые потеряли мужей в ходе СВО.
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