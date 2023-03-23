Слово и дело

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«Кинопоиск» потерял половину голливудских лент после ухода зарубежных студий

«Кинопоиск» потерял половину голливудских лент после ухода зарубежных студий

TelecomDaily проанализировал, как изменился объем голливудского контента на российских онлайн-кинотеатрах с уходом западных студий.

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