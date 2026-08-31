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Почти 170 домов расселили по программе реновации с начала года

Почти 170 домов расселили по программе реновации с начала года

С начала 2026 года в рамках реализации программы реновации в столице полностью расселили 166 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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