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На Филиппинах откроется самый экологичный курорт

На Филиппинах откроется самый экологичный курорт

В последнее время дизайнеры все чаще объединяют архитектуру и экологию в своих дизайн-проектах. Эко-курорт "Наутилус" от итальянского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures являет собой воплощение этой идеи экологического дизайна.

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