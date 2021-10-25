На Филиппинах откроется самый экологичный курорт

В последнее время дизайнеры все чаще объединяют архитектуру и экологию в своих дизайн-проектах. Эко-курорт "Наутилус" от итальянского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures являет собой воплощение этой идеи экологического дизайна.
В последнее время дизайнеры все чаще объединяют архитектуру и экологию в своих дизайн-проектах. Эко-курорт "Наутилус" от итальянского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures являет собой воплощение этой идеи экологического дизайна.
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