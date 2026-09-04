Медсестра из Запорожья четыре дня укрывалась на российских позициях от атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Медсестра городской больницы подконтрольного Киеву города Запорожье Елена Коваль, которая пешком преодолела линию фронта к российским военным, рассказала ТАСС, как четыре дня укрывалась на позициях РФ от атак дронов ВСУ.
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