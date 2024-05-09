Норникель отберут после инаугурации?

Вячеслав Дегтярев

да ты при СССРе видимо на заводе работал слесарюгой с окладом 100-150руб (и счаслив был) с 8-00 до 17-00 и ждал когда тебе профсоюз путёвку даст, премирует 5руб. за то что план какой-то выполнил или грамотой поощрят... а после 17-00 шёл пиво да водяру жрать и жене морду бить, вместо того чтобы пойти дополнительно подработать...... рвань безродная - халявщик - вот такие как ты и развалили СССР - вам Горбачёв много что хорошего дал ............ да что с тобой об этом переписываться?????..... -если до 18-ти в мозги знания не заложили то их и до глубокого твоего возраста и таким как ты не прибавиться.......☝️👌😎.............