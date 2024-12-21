Модель искусственного интеллекта обеспечивает высокую точность диагностики рака кожи

Исследование, проведенное под руководством Алию Тетенги Ибрагима и его команды из Университета Ахмаду Белло, опубликованное в журнале Data Science and Management, представляет собой прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) и дерматологии.
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