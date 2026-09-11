Жительница Красногорска рискует потерять квартиру из-за долга в 4,2 млн

Жительницу Красногорска, воспитывающую ребёнка, убедили заключить договор рефинансирования жилищного кредита, который обернулся для неё многомиллионной задолженностью и риском лишиться единственного жилья.
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