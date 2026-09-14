‼️🇬🇧 Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из состава Британии — Sky News ▪️Документ закрепляет позицию регионов о праве на самоопределение и возможное проведение референдумов о независимости.