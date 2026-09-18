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Депутаты Думы Иркутска рассмотрели новые проекты развития города

Депутаты Думы Иркутска рассмотрели новые проекты развития города

ИРКУТСК, 18 сентября, ФедералПресс. Комиссия по градостроительству, архитектуре и дизайну Думы Иркутска на заседании 18 сентября рассмотрела сразу четыре проекта развития города – от детсада на Синюшиной Горе до благоустройства «Парка времени» в Ново-Ленино.

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