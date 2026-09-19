По итогам второго дня выборов в Госдуму явка превысила 44%

Как сообщают СМИ, по состоянию на 21:00 явка составляла 44,38%. Представленное на сайте ЦИК видео с текущими показателями фиксирует на данный момент явку в ходе голосования по федеральному округу 44,55%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Обновленный седан...
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым