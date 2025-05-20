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Гусев: «Спокойно приедем в Краснодар, в день игры дадим ребятам выспаться, и вперед в бой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» объяснил, почему команда поедет на матч РПЛ против «Краснодара» непосредственно накануне матча, а не за день до игры.

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