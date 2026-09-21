Политолог Дудаков: Трамп будет давить на Зеленского из-за ударов ВСУ по НПЗ

Одним из главных итогов для России, и важным моментом в целом прошедших телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского можно считать то, что Штаты намерены давить на Украину по вопросу ударов по НПЗ.
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