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Газета.ру

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Политолог Дудаков: Трамп будет давить на Зеленского из-за ударов ВСУ по НПЗ

Политолог Дудаков: Трамп будет давить на Зеленского из-за ударов ВСУ по НПЗ

Одним из главных итогов для России, и важным моментом в целом прошедших телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского можно считать то, что Штаты намерены давить на Украину по вопросу ударов по НПЗ.

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