Кинолог объяснил, почему собаки на самом деле не ревнуют хозяев

Многие владельцы собак с уверенностью скажут, что их питомцы способны ревновать. Однако с научной точки зрения такие реакции нельзя назвать ревностью в человеческом смысле, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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