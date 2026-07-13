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Кинолог объяснил, почему собаки на самом деле не ревнуют хозяев

Кинолог объяснил, почему собаки на самом деле не ревнуют хозяев

Многие владельцы собак с уверенностью скажут, что их питомцы способны ревновать. Однако с научной точки зрения такие реакции нельзя назвать ревностью в человеческом смысле, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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