SkyNews: Лавров фактически отчитал Мерца и преподал ему урок за неопытность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал федерального канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его непоследовательных заявлений о разрешении Киеву бить вглубь РФ, считает корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
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