Саратовские полицейские уличили ремонтного мастера в серии краж материалов и инструментов с дач восьмерых клиентов

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области при поддержке бойцов Росгвардии задержали 40-летнего жителя региона, подозреваемого в серии краж строительных материалов и инструментов у своих клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии