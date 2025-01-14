Адвокаты лидера РДК Капустина и актёра Канахина обжаловали их пожизненные сроки

Защита главаря «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в России террористическая организация) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловала их заочные пожизненные сроки.