Адвокаты лидера РДК Капустина и актёра Канахина обжаловали их пожизненные сроки

Защита главаря «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в России террористическая организация) Дениса Капустина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловала их заочные пожизненные сроки.
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