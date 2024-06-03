В Карелии на сезонные и временные работы открыто более 850 вакансий

Требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повара, официанты, горничные, продавцы, рабочие в дорожном и лесном хозяйствах, подсобные рабочие в сферу туризма, пожарные для охраны леса.
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