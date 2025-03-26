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Пенсионерам назвали самые сложные для трудоустройства сферы

Пенсионерам назвали самые сложные для трудоустройства сферы

Общепит и IT вошли в список самых сложных для трудоустройства российских пенсионеров сферами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса по поиску работы «Зарплата.

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