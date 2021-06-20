Попадёт ли сборная России в плей-офф с третьего места? Расклады перед заключительным туром

Нельзя проигрывать в Копенгагене. Сначала общие правила по пути в плей-офф Выход в плей-офф: 2 лучшие команды каждой группы, а также 4 из 6 лучших команд из числа тех, кто занял 3-е места.
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