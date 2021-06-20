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Попадёт ли сборная России в плей-офф с третьего места? Расклады перед заключительным туром

Попадёт ли сборная России в плей-офф с третьего места? Расклады перед заключительным туром

Нельзя проигрывать в Копенгагене. Сначала общие правила по пути в плей-офф Выход в плей-офф: 2 лучшие команды каждой группы, а также 4 из 6 лучших команд из числа тех, кто занял 3-е места.

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Лена Мисько
В воскресенье, 20 июня, начинается последний тур группового этапа чемпионата Европы-2020. Чтобы вам было легче ориентироваться в ситуации, собрали все расклады в одном материале. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4381255-italiya-uels-shvejcariya-turciya-onlajn-translyaciya-matchej-evro-2020-20-iyunya-2021.html?utm_source=copypaste
Лена Мисько
Турнирные таблицы всех групп ЕВРО-2020 после 2-го тура:
Лена Мисько
Завтра в полночь вся страна гулять будет! Как раз самый длинный день в году. Уррра! Зобнин пас, Соболев победный гол
Лена Мисько
Для наших пешеходов хорошо, что в Дании играем... Посмотрела прогноз погоды +15, в отличие от Питера, где ждут 33.
Алевтина Трофимова
ну так наши останутся пешеходами, а так бы еще датчане стали бы ими)
Лена Мисько
Наши в жару из пешеходов превращаются вообще в лежащих отпускников:) А так может и пробегутся несколько раз.
Лена Мисько
Все или ничего. Уже завтра решающий матч нашей сборной на ЕВРО 2020🔥 С каким счётом завершится матч с Данией? Друзья, ваше мнение 👇
Сергей Микульский
Конечно ничего! Если бы не Черчесов, то можно было бы верить в сборную. Он ведь не наступит на горло собственной песне и опять Дзюбу выпустит. Опять Оздоева. Опять тупые навесы на столба. Короче сливаем воду!
Лена Мисько
там не песня, там самомнение ( ЧСВ зашкаливает
Лена Мисько
❗️Марио Фернандес вернулся в общую группу сборной России, которая уже завтра сыграет с командой Дании. Тесты на коронавирус всех футболистов национальной команды — отрицательные.
Лена Мисько
🔧 Джикия постоянно выручает Россию на Евро. Но это доказывает, что оборону перед Данией нужно чинить 🔝 Спасения Георгия – важнейшие. Он прервал выход Лукаку один на один и подстраховал ошибки Дивеева с финнами. 👷 Что чиним? Россия плоха при навесах, а защитники медленно развивают атаки Подробно рассказываем обо всех проблемах из матчей с Бельгией и Финляндией👇 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/retrospektivny_analiz/2934740.html?utm_source=telegram&utm_medium=rpl&utm_campaign=2021-06-20
Лена Мисько
⚽️Тренер сборной Дании: "Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать. Они обладают определёнными навыками, которые могут помочь им в предстоящей встрече. Я рад, что встреча пройдёт не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Россиянам нужна ничья, это будет тяжёлая битва". 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/trener-sbornoj-danii-russkie-koe-chto-umeyut-oni-znayut-kak-igrat-v-futbol-06-20-2021
Лена Мисько
«Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а там посмотрим уже». Защитник сборной Дании Янник Вестергор максимально пафосно высказался перед завтрашней игрой: https://www.sports.ru/football/1098287316.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-20
Лена Мисько
Sports.ru Юссуф Поульсен: «Если не обыгрываешь такого соперника, как Россия, значит, не заслуживаешь плей-офф» Нападающий «Лейпцига» и сборной Дании Юссуф Поульсен поделился ожиданиями от матча третьего тура Евро против России *** https://m.sports.ru/football/1098288904-yussuf-poulsen-esli-ne-obygraesh-takogo-sopernika-kak-rossiya-znachit-.html?sl=1
Лена Мисько
Отличная мотивация для наших парней перед матчем.
Алевтина Трофимова
Наших Бельгия с Лукаку не удивили, на слова какого-то датчанина им и вовсе плевать)
Лена Мисько
скорее... нашим наплевать кому проигрывать
Лена Мисько
кстати... Придумка с ЖК и КК для определения, кто выше в таблице - классная. Но тут очень многое ляжет на арбитра... Вот, например, хохлы с австрийцами: Если играют вничью, а судье не понравится одна из команды - сплавит ее картами. Или Дания - Россия, похожая ситуация, только там еще финны в раскладе
Лена Мисько
сейчас уточнила про учет ЖК в личке между командами, набравшими одинаковое количество очков неправда. Этот параметр считается последним и по всем сыгранным в группе матчам.
Лена Мисько
Там уже пишут что сборная Украины с австрияками готовятся позорную ничейку сгонять чтобы россиян опрокинуть... Котировки у букмекеров на ничью рухнули)))
Лена Мисько
Футбол России, [20.06.21 16:59] Черчесов: «Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на то, что национальной команде придется играть в Копенгагене против Дании без поддержки российских фанатов. «Это [дополнительный день отдыха] имеет важное значение на крупных турнирах, в плане физической готовности, но не думаю, что это все решает. Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне. Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА. Датские власти решили не пускать российских болельщиков на матчи в Копенгагене из-за карантинных ограничений и нелицензирования российских вакцин от коронавируса по стандартам Евросоюза. Матч Россия — Дания состоится 21 июня. Начало — в 22:00 мск.
Лена Мисько
А, между тем, определились первые двое участников плей-офф из группы А. Компанию итальянцам составили валийцы. Ну а Швейцария также набирает 4 очка, однако по разнице забитых и пропущенных мячей остаётся на третьем месте. Теперь она ждёт результаты в других группах, чтобы выяснить достаточно ли четырёх очков для выхода в плей-офф.
Лена Мисько
с Турцией я жестоко ошиблась)))
Лена Мисько
Италия подтвердила, что будет одним из фаворитов Евро, выиграв третий матч подряд с минимальной потерей энергии. На Уэльс будет интересно посмотреть в плей-офф, а Турция, несмотря на единственный, но красивый гол, заслуженно едет домой.
Лена Мисько
Посмотри на гол уровень простоты, красоты и гениальности: https://youtu.be/qeE6h82ZX18
Лена Мисько
Лена Мисько
⚽️Пресс-конференция Станислава Черчесова: "Все тренировались. Кто-то больше, кто-то меньше, с ограничениями. После двух матчей есть вопросы по составу — у одного из-за травмы, у другого еще что-то. Завтра есть день, медицинская бригада завтра вечером скажет о состоянии игроков. Кто сыграет, зачем — завтра объявим. Дания очень мощная команда, у них очень высокий темп игры, очень мощные фланги, очень хорошая тактика. Команда высокого уровня, никакой недооценки быть не может". 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/cherchesov-myi-znaem-silnyie-i-slabyie-storonyi-sopernikov-06-20-2021
Лена Мисько
По словам главного тренера, решение о стартовом составе он примет непосредственно перед матчем, когда получит отчет от медицинского штаба РБК (http://bit.ly/3iUGpRW)
Лена Мисько
❗️Катар планирует объявить о том, что допуск на матчи чемпионата мира по футболу будет открыт только вакцинированным болельщикам. Если у вас не будет сделана прививка от ковида, то вы не сможете попасть на игры ЧМ-2022.
Лена Мисько
❗️Катар готовит программу по предоставлению 1 миллиона доз вакцин для тех, кто не сможет сделать это у себя
Лена Мисько
Мостовой вылечился от ковида По моей информации для «СЭ», последние ПЦР-тесты 23-летнего атакующего хавбека «Зенита» Андрея Мостового дали отрицательный результат. Напомню, что инфекция была выявлена у футболиста в расположении сборной России, и 11 июня, за сутки до нашего стартового матча на Евро-2020 с Бельгией, его в заявке национальной команды заменил защитник «Динамо» Роман Евгеньев. /// Сейчас руководство клуба предоставило Мостовому паузу для восстановления – к сине-бело-голубым он присоединится на сборе в Австрии, куда питерцы отправятся 28 июня.
Лена Мисько
ФК «Спартак» готов оказать необходимую помощь певице МакSим Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ (https://sport-express.ru/obshchestvo/news/fk-spartak-gotov-okazat-neobhodimuyu-pomosch-pevice-maksim-1802851/)» заявил, что клуб готов содействовать скорейшему выздоровлению певицы МакSим, которая была госпитализирована 15 июня и находится в искусственной коме. «Мы на связи с представителями певицы, следим за ее состоянием и готовы содействовать скорейшему выздоровлению МакSим», — сказал Кулемин «СЭ». В субботу стало известно, что МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), госпитализированная на следующий день после концерта в Казани, была введена в кому. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). Несмотря на все симптомы, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. Ранее хоккейный клуб «Спартак» выразил намерение оказать любую помощь певице.
Лена Мисько
❌ Вылетел в ФНЛ 💵 Перешел из СКА в «Кубань» 🛵 Гонял за молодежку «Уфы» ✏️ Учился в академии Коноплева в Тольятти (в 14 лет) 🐐 Аренда в «Тосно» Это истории игроков нынешней сборной России пять лет назад – во время предыдущего Евро. Давайте вспомним, кто и чем тогда занимался: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/2934871.html?utm_source=telegram&utm_medium=good&utm_campaign=2021-06-20

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