Денис Пушилин сообщил о назначении Андрея Черткова и.о главы правительства ДНР

Кадровые перестановки в Донецкой Народной Республики. 26 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Солнцева, который был председателем правительства ДНР, врио губернатора Оренбургской области.
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