Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что в ночной период войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось поразить два запущенных ВС киевского режима боевых БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве населённого пункта Серебрянка.