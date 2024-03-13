Гладков: В районе села Серебрянка Белгородской области сбили два БПЛА

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поделился сведениями о том, что в ночной период войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось поразить два запущенных ВС киевского режима боевых БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве населённого пункта Серебрянка.
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