Житель Владивостока едва не погиб под колесами поезда

Во Владивостоке мужчина оказался на железнодорожных путях и едва не погиб, попав под поезд. Обстоятельства и причины происшествия выясняет Приморская транспортная прокуратура, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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