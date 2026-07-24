Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств ДТП в Республике Татарстан, в котором погибли несовершеннолетние

Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании обстоятельств ДТП в Республике Татарстан, в котором погибли несовершеннолетние

Ночью 24 июля 2026 года в городе Зеленодольске в результате дорожно-транспортного происшествия, повлекшего возгорание автомобиля, погибли находившиеся в салоне несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

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