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Овечкин против «Виннипега»: 17-й гол в сезоне, 3 броска, 1 блок, «минус 1» за 16:02

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:2). Россиянин продлил голевую серию до 3 игр, набрав 30-е (17+13) очко в сезоне.

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