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Военные материалы

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«Два майора» сообщили об ударе «Герани» по танкеру AVIVA в Измаиле

«Два майора» сообщили об ударе «Герани» по танкеру AVIVA в Измаиле

Турецкое морское издание ещё 6 октября сообщило о гибели моряка на AVIVA. В публикациях об атаке расходятся сведения о порте, где находилось судно.

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