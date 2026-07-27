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Газета.ру

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Финский политик Мема назвал беспрецедентной русофобией ситуацию с Пирло

Финский политик Мема назвал беспрецедентной русофобией ситуацию с Пирло

Финский политик Армандо Мема назвал в своих соцсетях русофобией ситуацию с тренером Андре Пирло, которому заблокировали назначение на пост тренера сборной Италии по футболу из-за связи с российской компанией.

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