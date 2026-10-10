Текст дня.От духа Анкориджа потянуло дизелем. В течение нескольких недель в российских медиа будет много радостного Дмитриева, до следующего "нас обманули".
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