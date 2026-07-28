Реки в небе зимой усиливают морские тепловые волны в океанах планеты

Большинство людей слышат об «атмосферных реках» только тогда, когда те достигают суши: потоки влажного воздуха из тропиков обрушиваются на Калифорнию или Западную Европу невиданными ливнями и снегопадами.
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