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Пронедра

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Реки в небе зимой усиливают морские тепловые волны в океанах планеты

Реки в небе зимой усиливают морские тепловые волны в океанах планеты

Большинство людей слышат об «атмосферных реках» только тогда, когда те достигают суши: потоки влажного воздуха из тропиков обрушиваются на Калифорнию или Западную Европу невиданными ливнями и снегопадами.

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