А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции

Все-таки генетика, история и национальные черты - это и есть главное. В геополитике. Не дружба, честное слово, правда - а именно национальные устои.
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