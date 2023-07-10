Медвежий угол

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А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции

А дальше будет "зерновая сделка" без России... С кораблями ВМФ Турции

Все-таки генетика, история и национальные черты - это и есть главное. В геополитике. Не дружба, честное слово, правда - а именно национальные устои.

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