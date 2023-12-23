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Они опять станут русскими

Они опять станут русскими

Большинство идей зомби-апокалипсиса страдает от общей проблемы. Их авторы не в состоянии толком объяснить причину превращения человека в зомби.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Зомби в африканской мифологии — это мертвец, выполняющий волю того, кто вызвал его дух. Под зомби понимается, как правило, оживлённый фантастическим образом труп, реже живой человек, полностью потерявший контроль над собой и своим телом или подчиняющийся чьим-то приказам. Магия превращает человека в некое полуживое существо.При выслеживании жертвы зомби полагается на зрение и слух, в особенности их привлекает огонь и громкий шум, например от стрельбы или автомобиля. .. Так и есть. &quot;Магия&quot;- это НЛП и, вероятно, какие-то наркотики, которые подмешивают впечатлительным украинцам. Но, судя по тому, что 30% даже в этом дурдоме сохраняют свою нравственную вертикаль, на них все это не действует. А вот шум и стрельба как раз в тему. Значит, точно украинцы- зомби. Лезут во все Майданы - туда, где стреляют. И в Чечню, и в Грузию, и в Приднестровья, и в Ирак. Убери от этих шатающихся зомби ЭТУ пропаганду- дай другую, побегут за сменой флага. И что? Толку то что от таких зомби? Внутри то ничего нет - духовные мертвяки.
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