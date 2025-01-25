Калужанам пообещали в ближайшие дни наступление пика тепла

Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о погоде в Калужской области в ближайшие дниМетеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео", рассказал о погоде в Калужской области в ближайшие дни.
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