Калужанам пообещали в ближайшие дни наступление пика тепла

Метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о погоде в Калужской области в ближайшие дниМетеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео", рассказал о погоде в Калужской области в ближайшие дни.