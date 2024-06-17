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РФ представила в ICAO доказательства непричастности к крушению МН17

РФ представила в ICAO доказательства непричастности к крушению МН17

Россия передала Международной организации гражданской авиации (ICAO) большое количество доказательств непричастности к крушению самолета авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в 2014 году.

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