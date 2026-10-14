✨ Уже завтра — семинар-практикум «Искусство Специализации Магии Иллюзий» Как замысел превращается в зримый образ? Почему созданная мыслеформа может восприниматься как часть реальности — и что помогает сохранять её устойчивость? На семинаре будем изучать Магию Иллюзий как отдельную специализацию: ▫️работу с сознанием, ▫️развитие Аджна-чакры, ▫️источники энергии и создание плотных визуальных мыслеформ.