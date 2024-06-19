МИД РФ: Молдавский народ сможет отстоять свою идентичность и право на независимое развитие

В Москве надеются на то, что имеющий многовековую традицию государственности и дорожащий своими историей и культурным кодом молдавский народ сможет отстоять свою идентичность и право на независимое развитие.
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