Уголовное дело не стали заводить на следователя МВД, который якобы не пускал блогера Лерчек (Валерия Чекалина) к онкологу.
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