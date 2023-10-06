Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Южная Корея планирует оштрафовать Google и Apple за нарушение правил мобильных платежей

Регулятор телекоммуникаций Южной Кореи планирует оштрафовать компании Alphabet (Google) и Apple на общую сумму $51 млн за предполагаемое злоупотребление своим доминирующим положением на рынке и нарушение правил страны в отношении мобильных платежей.

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