Южная Корея планирует оштрафовать Google и Apple за нарушение правил мобильных платежей

Регулятор телекоммуникаций Южной Кореи планирует оштрафовать компании Alphabet (Google) и Apple на общую сумму $51 млн за предполагаемое злоупотребление своим доминирующим положением на рынке и нарушение правил страны в отношении мобильных платежей.
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