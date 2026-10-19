Белорусская тяжелоатлетка Елена Бондикова завоевала золото в рывке, бронзу в толчке и серебро в двоеборье на молодежном чемпионате Европы в Албании, уступив победительнице в весовой категории свыше 86 кг один килограмм по сумме упражнений.