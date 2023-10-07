Полковник Макгрегор: ВСУ начали массово дезертировать после провала наступления

РИАМО - 8 окт. Украинские военные все чаще начинают дезертировать. Тенденция особенно усилилась после провала контрнаступления ВСУ, рассказал YouTube-каналу Stephen Gardner экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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