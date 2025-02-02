800-тысячная армия ВСУ станет бонусом для НАТО, если Трамп захочет вернуть домой своих военных, которые размещены за границей, — Зеленский.
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800-тысячная армия ВСУ станет бонусом для НАТО, если Трамп захочет вернуть домой своих военных, которые размещены за границей, — Зеленский.
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